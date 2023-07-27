В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 29 и 30 июля пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В столице Республики Башкортостан, городе Уфа, на площади перед Дворцом Спорта пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Все желающие смогут посетить ярмарки в выходные, 29 и 30 июля. Работать торговые точки будут с 09:00 до 16:00.

Местным жителям и туристам предложат разнообразные продукты, в числе которых мед и овощи напрямую от республиканских производителей.

Ранее сообщалось, что в парке имени В. Л. Миндовского в Перми состоится экологический семейный фестиваль «Я отвечаю!». На мероприятии выступят музыканты, пройдет квест-игра от создателей проекта «Бердинг в Перми», а также викторина «Я отвечаю».

