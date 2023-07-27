16-летняя туристка подралась с матерью и попыталась сжечь отель

NYP: 16-летняя туристка во Флориде подралась с матерью и подожгла отель

16-летняя туристка, отдыхавшая в американском штате Флорида, подралась с матерью и попыталась сжечь отель. Подробности истории рассказало издание New York Post (NYP).

По данным полиции, подростка по имени Изабелла Фейт Аделина Гарсия (Isabella Faith Adeline Garcia) из Пеории, штат Иллинойс, арестовали во вторник, 25 июля, после того, как она подожгла диван в отеле, где остановилась с матерью. Согласно показаниям юной туристки, она сама позвонила в экстренные службы примерно через три-пять минут после начала пожара.

«Я подралась с мамой, — заявила она диспетчерам. — Мы поссорились, а потом она ушла в другой номер. Она не разговаривала со мной, не отвечала ни на мои звонки, ни на сообщения. Мне страшно. Я не знаю, что делать».

Мать подростка рассказала под присягой, что она была с дочерью в отпуске в Орландо и они провели ночь в городе Окала по пути в Дейтона-Бич. В отеле между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подросток назвала родительницу «ужасной матерью» и добавила, что она ее ненавидит. После этого женщина вышла из комнаты и переместилась в другой номер, чтобы не обострять конфликт. По ее словам, примерно через 15 минут в отеле сработала пожарная сигнализация.

Когда американка пошла проверить, успела ли эвакуироваться ее дочь, она обнаружила подростка снаружи на парковке. «Она никогда не делала ничего подобного, — сказала мать полиции. — Она хорошая девочка».

Источник со ссылкой на полицию сообщает, что все 320 гостей отеля были благополучно эвакуированы, и тем же утром им разрешили вернуться в свои номера. Пожар был потушен в течение семи минут после прибытия спасателей, пострадавших нет.

Гарсии было предъявлено обвинение в поджоге здания и преступном хулиганстве. Руководство отеля оценило ущерб в «пару сотен тысяч долларов» (около 16 миллионов рублей). Подростка арестовали и доставили в центр содержания под стражей несовершеннолетних округа Марион.

Ранее сообщалось, что австралийская туристка сожгла два этажа карантинного отеля и пошла под суд. По неустановленным причинам женщина развела костер под кроватью своего номера — огонь быстро разгорелся и сжег не только комнату австралийки, но также и два этажа гостиницы.

