Австралийка развела костер под кроватью своего номера в отеле и пошла под суд

Австралийская туристка сожгла два этажа карантинного отеля и пошла под суд. Об этом пишет 7News.com.au.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 7 часов утра. 31-летняя местная туристка из Кэрнса, которая приехала двумя днями ранее в Квинсленд, находилась на самоизоляции в одном из городских отелей вместе со своими двумя детьми.

По данным издания, по неустановленным причинам женщина развела костер под кроватью своего номера — огонь быстро разгорелся и сжег не только комнату австралийки, но также и два этажа гостиницы. Как сообщила полиция, до инцидента у правоохранительных органов были «некоторые проблемы» с туристкой.

Более 160 постояльцев карантинного отеля были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Отмечалось, что позже людям были предоставлены альтернативные объекты размещения на период самоизоляции.

Суд Кэрнса рассмотрел дело туристки в понедельник, 29 ноября. Женщине вынесено обвинение в поджоге и умышленном нанесении ущерба собственности отеля.

Ранее в ноябре один из российских туристов, Дмитрий Коршунов, арестованный в Турции по подозрению в поджоге леса, рассказал о попытках потушить пожар. Россиянин признался, что пойти на Ликийскую тропу его позвал один из знакомых и по сути он оказался там случайно. Коршунов подчеркнул, что когда они заметили пожар, то попытались сами потушить огонь.

