ФСБ пресекла попытку теракта украинских спецслужб на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле с высокоточными ракетами

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота России. Об этом в четверг, 27 июля, со ссылкой на центр общественных связей ведомства сообщает ТАСС.

По данным силовиков, сотрудниками ФСБ задержан завербованный украинскими спецслужбами военнослужащий Черноморского флота России с двумя самодельными взрывными устройствами, общая мощность которых составляет один килограмм тротила. На корабле, который рассматривался Украиной в качестве цели, находятся высокоточные ракеты.

27 июля сообщалось, что ФСБ выявила иностранное судно, на котором могли доставлять взрывчатку на Украину.