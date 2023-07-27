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09:53, 27 июля 2023Силовые структуры

ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию судне

ФСБ выявила еще одно иностранное судно, на котором могли доставлять взрывчатку на Украину

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

ФСБ выявила еще одно иностранное судно, на котором могли доставлять взрывчатку на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Следы динитротолуола и тротила нашли в трюме сухогруза ВМО RIVER, которое шло из Турции в Ростов-на-Дону через украинский порт за зерном. Предположительно, ранее на нем доставляли взрывчатые вещества на территорию Украины — судно дважды за лето заходило в Одесскую область.

Судну запретили проход под Крымским мостом.

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    Илона Палей
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