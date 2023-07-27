ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию судне

ФСБ выявила еще одно иностранное судно, на котором могли доставлять взрывчатку на Украину

ФСБ выявила еще одно иностранное судно, на котором могли доставлять взрывчатку на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Следы динитротолуола и тротила нашли в трюме сухогруза ВМО RIVER, которое шло из Турции в Ростов-на-Дону через украинский порт за зерном. Предположительно, ранее на нем доставляли взрывчатые вещества на территорию Украины — судно дважды за лето заходило в Одесскую область.

Судну запретили проход под Крымским мостом.