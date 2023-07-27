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06:07, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Девушка придумала оригинальный способ мести изменившему ей парню

Фото: SoukiKeo / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поймала своего парня на измене и придумала оригинальный способ отомстить ему. Обнаружив интимную переписку молодого человека с другой девушкой, она отправилась к нему домой и засыпала все внутри блестками.

«Я поймала его на измене, просматривая удаленные электронные письма из папки "Корзина" в его почте. Там я нашла несколько любопытных писем от другой женщины. После этого я воспользовалась функцией отслеживания перемещений в аккаунте Google и смогла подтвердить, что он действительно провел с ней день», — написала девушка.

Поняв, что окончание отношений неизбежно, она собрала все блестки, которые смогла найти у себя, и разбросала их по квартире бывшего бойфренда. Блестками оказались покрыты постель, кушетка, стулья, столы, вся одежда и даже плита.

«Со мной все будет в порядке, и я излечусь от разрыва. Но угадайте, кто, вероятно, никогда не сможет полностью избавиться от блесток», — поиронизировала автор поста.

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В комментариях к мести девушки отнеслись к юмором. Один из пользователей рассказал, что его девушка разбросала куда меньшее количество блесток во время вечеринки по случаю наступления 2022 года. Их она находит в квартире до сих пор. А один из участников того вечера, переехавший жить в другой штат в прошлом году, на днях прислал автору комментария фото с блестками с той вечеринки, обнаруженными на его одежде.

Тем временем другой пользователь Reddit рассказал, как его сломавшая лодыжку невеста лишилась обручального кольца по необычной причине. Он заявил, что это произошло из-за домашних животных.

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    Олег Давыдов
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