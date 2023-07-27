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16:50, 27 июля 2023Культура

Опубликован трейлер фильма «Голда. Судный день»

Опубликован трейлер фильма «Голда. Судный день» Гая Наттива с Хелен Миррен

Опубликован трейлер фильма «Голда. Судный день» оскароносного режиссера Гая Наттива. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сюжет картины, основанной на реальных событиях, посвящен единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Мейр, чья деятельность выпала на «Войну Судного дня» — период, когда Сирия и Египет начали войну против соседнего государства.

Главную роль в проекте сыграла английская актриса, обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Тони» и «Золотой глобус» Хелен Миррен. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале в начале этого года, в российский прокат картина выйдет 7 сентября.

Николас Мартин, выступивший сценаристом ленты, ранее работал над таким проектом как «Примадонна».
 
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    Анастасия Астахова
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