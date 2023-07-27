В сети появился трейлер документального сериала «Депп против Херд»

Студия Netflix опубликовала трейлер документального сериала «Депп против Херд»

Студия Netflix опубликовала трейлер документального сериала «Депп против Херд», посвященный бракоразводному процессу американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Ролик был размещен на YouTube-канале стриминговой платформы.

В опубликованном трейлере были показаны фрагменты со съемок судебных заседаний с участием артистов, отрывки с обвинениями бывших супругов в адрес друг друга, а также реакция пользователей сети и поклонников на публичные разбирательства звезд.

«Этот сериал впервые покажет все свидетельства, собранные вместе, и исследует это глобальное медийное событие», — сообщается в ролике.

Документальный проект, посвященный разводу Депп и Херд, выйдет 16 августа этого года и будет состоять из трех эпизодов.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые, по ее словам, она претерпевала во время брака.

В июне 2022-го суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

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