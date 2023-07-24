Джонни Депп потерял сознание перед концертом в Будапеште

Джонни Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом в Будапеште

Американский актер и певец Джонни Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом в Будапеште. Об этом сообщает Blikk.

По данным издания, артисту стало плохо перед выступлением его группы Hollywood Vampires, в его номер вызвали врача. Перед случившимся Депп не появился на саундчеке коллектива, однако это не вызвало никаких подозрений, так как музыкант делал подобное ранее. Причины потери сознания менеджемент Деппа предпочел не раскрывать.

«Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами]», — рассказал член группы Hollywood Vampires.

Участники коллектива приняли решение отменить запланированный в Будапеште концерт. Сообщается, что сейчас со звездой «Пиратов Карибского моря» все в порядке, позже он вместе с коллективом благополучно выступил в Германии.

Ранее продюсер американского актера Джонни Деппа Стивен Дойтерс опроверг информацию о визите артиста в Россию.