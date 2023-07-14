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12:33, 14 июля 2023Культура

Визит Джонни Деппа в Россию опровергли

Стивен Дойтерс опроверг информацию о визите Джонни Деппа в Россию

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Продюсер американского актера Джонни Деппа Стивен Дойтерс опроверг информацию о визите артиста в Россию. Об этом он написал в Twitter.

13 июля Депп обратился к российским зрителям в преддверии премьеры фильма с его участием «Жанна Дюбарри». «Я очень горжусь [фильмом] им и надеюсь, что вам понравится. Берегите себя, увидимся», — сказал актер.

Однако Дойтерс написал, что Депп не планирует приезжать в Россию. «Это видео было сделано для мирового релиза фильма. И визитов в Россию не будет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп намеревается посетить Россию за 370 тысяч долларов. Предполагалось, что актер приедет по приглашению российской группы «ЯМОРЕ», которая предложила ему записать совместную песню. Отмечалось, что после двух лет переговоров Депп согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов.

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    Варвара Кошечкина
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