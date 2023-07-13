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04:54, 13 июля 2023Культура

Джонни Депп обратился к российским зрителям

Актер Джонни Депп обратился к россиянам в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям в преддверии премьеры фильма с его участием «Жанна Дюбарри», пишет Eprimefeed.

В своем видеообращении звезда «Пиратов Карибского моря» поблагодарил россиян за просмотр. «Я очень горжусь [фильмом] им и надеюсь, что вам понравится. <...> Берегите себя, увидимся», — сказал Депп.

Ранее стало известно о намерении Джонни Деппа посетить Россию за 370 тысяч долларов. Актер приедет по приглашению российской группы «ЯМОРЕ», которая предложила ему записать совместную песню. После двух лет переговоров Депп согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов.

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    Марина Совина
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