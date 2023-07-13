Актер Джонни Депп обратился к россиянам в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри»

Американский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям в преддверии премьеры фильма с его участием «Жанна Дюбарри», пишет Eprimefeed.

В своем видеообращении звезда «Пиратов Карибского моря» поблагодарил россиян за просмотр. «Я очень горжусь [фильмом] им и надеюсь, что вам понравится. <...> Берегите себя, увидимся», — сказал Депп.

Ранее стало известно о намерении Джонни Деппа посетить Россию за 370 тысяч долларов. Актер приедет по приглашению российской группы «ЯМОРЕ», которая предложила ему записать совместную песню. После двух лет переговоров Депп согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов.