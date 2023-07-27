Путин обвинил Запад в создании препятствий для поставок зерна

Путин: Запад чинит препятствия для поставок зерна, обвиняя РФ в продовольственном кризисе

Страны Запада создают препятствия для поставок зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании форума Россия — Африка, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил, что Москва согласилась участвовать в зерновой сделке при условии, что ее сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки. Таким образом Россия рассчитывала оказать поддержку нуждающимся странам.

«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. <...> Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», — указал Путин.

По его словам, из 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных в портах Европы, удалось отправить лишь две партии — на 34 тысячи тонн в Кению и на 20 тысяч тонн в Малави. «Остальное осталось в руках европейцев», — заключил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Москвы сейчас не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к ней не выполняются.