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19:38, 27 июля 2023Силовые структуры

Спецслужбы Украины пообещали гражданство готовившему теракт военному ВМФ России

Готовивший теракт военный ВМФ РФ рассказал, что ему обещали гражданство Украины

Фото: Felipe Dana / AP

Спецслужбы Украины обещали гражданство готовившему теракт на корабле Черноморского флота (ЧФ) военнослужащему ВМФ России. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

Как рассказал в ходе допроса задержанный, предложение совершить теракт на несущем высокоточное оружие корабле ЧФ поступило ему в июле 2023 года. Он рассказал, что подвергался украинской пропаганде с самого начала специальной военной операции (СВО). Связь с Киевом он поддерживал через проживавшую на Украине знакомую. В случае успеха ему пообещали гражданство Украины и денежное вознаграждение.

Мужчина рассказал, что передал Службе безопасности Украины (СБУ) множество секретных сведений об участии кораблей ЧФ в СВО.

27 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на корабле ЧФ с высокоточным оружием.

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    Владимир Седов
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