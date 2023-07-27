Спецслужбы Украины пообещали гражданство готовившему теракт военному ВМФ России

Готовивший теракт военный ВМФ РФ рассказал, что ему обещали гражданство Украины

Спецслужбы Украины обещали гражданство готовившему теракт на корабле Черноморского флота (ЧФ) военнослужащему ВМФ России. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

Как рассказал в ходе допроса задержанный, предложение совершить теракт на несущем высокоточное оружие корабле ЧФ поступило ему в июле 2023 года. Он рассказал, что подвергался украинской пропаганде с самого начала специальной военной операции (СВО). Связь с Киевом он поддерживал через проживавшую на Украине знакомую. В случае успеха ему пообещали гражданство Украины и денежное вознаграждение.

Мужчина рассказал, что передал Службе безопасности Украины (СБУ) множество секретных сведений об участии кораблей ЧФ в СВО.

27 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на корабле ЧФ с высокоточным оружием.