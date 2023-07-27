Активисты в Греции потребовали наладить отношения с Россией и прекратить спонсировать Киев

Активисты в Греции выступили с требованием наладить отношения с Россией, а также прекратить спонсировать Киев, сообщает РИА Новости.

На митинге, проходившем на берегу южного пригорода Афин Глифады, звучали призывы к властям страны остановить антироссийскую политику, из-за которой Греция продолжает становиться все беднее. По словам активистов, ухудшения отношений с Москвой сильно сказались на доходах от туризма. Также они указали на то, что правительство предпочитает не обращаться к России за помощью в связи с бушующими лесными пожарами, несмотря на то, что она ранее оказывала Афинам неоценимую помощь в данном вопросе.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что столица Греции рискует превратиться в пустыню из-за все чаще охватывающих страну лесных пожаров, вызванных изменениями климата.