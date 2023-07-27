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22:24, 27 июля 2023Россия

Москвичей предупредили о новой волне ливней и гроз

Жителей Москвы предупредили о новой волне ливней и гроз 28 и 29 июля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупредил жителей столицы о новой волне ливней и гроз. Его слова опубликованы на сайте столичного мэра.

По прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля в Москве ожидаются дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50–70 процентов месячной нормы. Бирюков отметил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме.

26 июня в Москве в результате ливней местами выпало до 46 миллиметров осадков. Из-за сильного дождя была затоплена станция метро «Народное Ополчение». За июль в российской столице уже выпало 112 процентов месячной нормы, сильные ливни обрушились на город также 18 и 19 июля.

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    Марина Совина
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