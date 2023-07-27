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19:34, 27 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали риск остаться без черноморских портов

Гуменюк: Украина через два-три месяца может остаться без черноморских портов

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина рискует остаться без черноморских портов через два-три месяца. Такой риск признала начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Le Monde.

«Практически все порты заблокированы. Ни один корабль не может уйти», — сообщила Гуменюк. Она добавила, что Россия применяет гиперзвуковые, крылатые и противокорабельные ракеты, и средства обороны не могут от них защитить.

Представитель Сил обороны также напомнила о потребности Киева в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). По ее словам, украинской армии также помогут американские истребители F-16.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о повреждениях производственного оборудования в одном из портов Одессы в результате ракетного удара. Кроме того, взрыв был зафиксирован в административном здании в порту.

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