На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

В ВСУ сообщили о повреждении оборудования грузового терминала в одном из портов Одессы

В одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, взрыв был зафиксирован а административном здании в порту. В оперативном командовании не уточнили, об инфраструктуре какого порта идет речь.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в использовании портовых объектов в военных целях. На видео, которые украинцы размещали в социальных сетях, видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника, размещенные якобы в зернохранилищах портов.