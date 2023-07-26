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21:39, 26 июля 2023Мир

Россия обвинила Украину в использовании портовых объектов в военных целях

Зампостпреда Полянский заявил, что Украина использовала портовые объекты в военных целях
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в использовании портовых объектов в военных целях под прикрытием зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

В ходе заседания Совета Безопасности международной организации дипломат указал на то размещенные украинцами в социальных сетях видеоролики.

По слова Полянского, на кадрах видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника, размещенные якобы в зернохранилищах портов. Он подчеркнул, что Киев, как стало очевидно, под прикрытием зерновой сделки и в ее нарушение использовала их в военных целях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может создать собственный зерновой коридор после получения американских истребителей F-16.При этом на реализацию планов Киева необходимо время, добавил он.

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    Марина Совина
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