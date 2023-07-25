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16:56, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о планах создать свой зерновой коридор

Кулеба заявил, что Украина может создать свой зерновой коридор благодаря истребителям F-16

Фото: Carl Court / Getty Images

Украина может создать собственный зерновой коридор после получения американских истребителей F-16. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью France 24.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России (...) в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор», — сказал глава МИД.

Вопрос с поставками истребителей, по словам министра, «уже решен». При этом на реализацию планов Киева необходимо время, добавил он. Кроме того, Украина намерена добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США в ближайшее время не планирует менять свое решение о передаче Киеву комплексов ATACMS. Отмечается, что Белый дом продолжает стоять на своем, «несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева».

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    Алевтина Запольская
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