В США оценили вероятность поставок Украине ракет ATACMS

Washington Post: администрация Джо Байдена не планирует отправлять Украине ракеты ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время не изменит своего решения об отказе отправлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом пишет Washington Post.

Отмечается, что Белый дом придерживается своего решения, «несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева».

По данным издания, основное беспокойство у чиновников администрации и Министерства обороны США вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Пентагона. С начала производства их сделали около четырех тысяч, из них 900 были проданы союзникам.

О переговорах Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу поставок ATACMS рассказал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон пока не определился, будет ли передавать этот вид вооружения Киеву.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» компании Lockheed Martin с дальностью действия до 300 километров.