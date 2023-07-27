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09:33, 27 июля 2023Из жизни

Мужчина нашел в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Австралиец решил заменить окна в доме и нашел 10 килограммов человеческих волос

Фото: Martin of Sweden / Shutterstock / Fotodom

Житель австралийского города Балларат, штат Виктория, нашел внутри стен своего дома 10 килограммов человеческих волос. Об этом сообщает Yahoo News.

Австралиец по имени Крис решил заменить окна в пригородном доме. Когда стекольщик выполнял работы, он сделал необычное открытие: изоляция в доме была выполнена из волос.

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Оба мужчины были озадачены находкой. Они начали обсуждать, что это за материал, и предположили, что изоляция достаточно тонкая для лошадиных волос, которые часто используют для утепления. «Затем до меня дошло, что у предыдущего жильца был домашний салон красоты», — рассказал австралиец.

Внутри стен были спрятаны человеческие волосы разных цветов. Еще несколько пакетов с волосами Крис нашел на чердаке. В общей сложности он обнаружил до 10 килограммов человеческих волос, которые были спрятаны повсюду.

«Говорят, что волосы не вызывают отвращения, когда они прикреплены к чему-то. Как только они от этого отделяются, они становятся отвратительными», — отметил владелец дома. Он добавил, что ветер разнес часть найденных волос по гостиной, и ему пришлось их убирать.

Друг австралийца пошутил, что его дом — идеальное место для занятий колдовством. Хозяин здания планирует ремонт и опасается, что столкнется с еще большим количеством спрятанных волос.

Ранее сообщалось, что в США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. Внутри оказались большой двуспальный матрац с подушками, старые порножурналы, банка вазелина, гигиенические тампоны и прокладки, несколько банок безалкогольного пива, блокнот и зубная щетка.

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    Алиса Дмитриева
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