Мужчина нашел в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Австралиец решил заменить окна в доме и нашел 10 килограммов человеческих волос

Житель австралийского города Балларат, штат Виктория, нашел внутри стен своего дома 10 килограммов человеческих волос. Об этом сообщает Yahoo News.

Австралиец по имени Крис решил заменить окна в пригородном доме. Когда стекольщик выполнял работы, он сделал необычное открытие: изоляция в доме была выполнена из волос.

Оба мужчины были озадачены находкой. Они начали обсуждать, что это за материал, и предположили, что изоляция достаточно тонкая для лошадиных волос, которые часто используют для утепления. «Затем до меня дошло, что у предыдущего жильца был домашний салон красоты», — рассказал австралиец.

Внутри стен были спрятаны человеческие волосы разных цветов. Еще несколько пакетов с волосами Крис нашел на чердаке. В общей сложности он обнаружил до 10 килограммов человеческих волос, которые были спрятаны повсюду.

«Говорят, что волосы не вызывают отвращения, когда они прикреплены к чему-то. Как только они от этого отделяются, они становятся отвратительными», — отметил владелец дома. Он добавил, что ветер разнес часть найденных волос по гостиной, и ему пришлось их убирать.

Друг австралийца пошутил, что его дом — идеальное место для занятий колдовством. Хозяин здания планирует ремонт и опасается, что столкнется с еще большим количеством спрятанных волос.

Ранее сообщалось, что в США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. Внутри оказались большой двуспальный матрац с подушками, старые порножурналы, банка вазелина, гигиенические тампоны и прокладки, несколько банок безалкогольного пива, блокнот и зубная щетка.

