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01:20, 27 июля 2023Мир

В Британии заявили об идущем по плану наступлении ВСУ

Замминистра обороны Британии Хиппи заявил, что наступление ВСУ идет по плану
Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Daily Telegraph заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану, который помогали составить западные союзники, в том числе Лондон и Вашингтон.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы», — подчеркнул замглавы ведомства.

Хиппи напомнил, что наступательные действия — это не голливудский фильм, в котором покажут эффектные военные кадры и объявят окончательную победу к сентябрю.

Замминистра добавил, что Россия никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады. Он объяснил медленные темпы наступления ВСУ необходимостью беречь личный состав и технику для последующего прорыва.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал неверными утверждения, что причиной проблем Украины при проведении попыток контрнаступления стала недостаточная помощь западных партнеров.

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    Марина Совина
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