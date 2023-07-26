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23:17, 26 июля 2023Мир

В Белом доме ответили на обвинения в недостаточной помощи Украине

Белый дом: Украина получила все необходимое вооружение от Запада перед контрнаступлением

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал неверными утверждения, что причиной проблем Украины при проведении попыток контрнаступления стала недостаточная помощь западных партнеров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, журналисты пишут о том, что Киев якобы не получил все, что требовалась перед контрнаступлением. «У них было все, о чем они просили, и продолжают получать все, о чем просят», — ответил он на обвинения. Кроме того, политик анонсировал начало обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию F-16.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что контрнаступление Украины идет тяжело. Он добавил, что российским военнослужащим удалось создать «надежную оборону».

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    Марина Совина
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