В Белом доме высказались об обучении украинских летчиков пилотированию F-16

Белый дом заявил, что обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 начнется в скором времени

Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации президента США Джо Байдена высказались о тренировках бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время. «Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют поставки истребителей», — подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что у ВСУ есть танки, артиллерия, системы HIMARS. Кирби отверг тезис о том, что Киев не получает от союзников те разновидности вооружений, которые ему необходимы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. Однако их поставка может занять несколько месяцев.