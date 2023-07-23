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18:03, 23 июля 2023Мир

Блинкен пообещал Украине F-16 через несколько месяцев

Госсекретарь США Блинкен заявил, что поставка F-16 на Украину займет несколько месяцев

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16, однако их поставка может занять несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, даже если бы решение по поставке истребителей было принято оперативно, понадобилось бы несколько месяцев, прежде чем F-16 начнут применяться на Украине. По его словам, такой срок связан с тем, что истребители необходимо обслуживать, а пилотов готовить.

«Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, пилоты были бы должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — подчеркнул Блинкен.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Он подчеркнул, что на данный момент американские власти в сотрудничестве с коллегами в Нидерландах, Румынии, Дании, Норвегии и других странах работают над тем, чтобы определить места для проведения обучения.

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    Варвара Кошечкина
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