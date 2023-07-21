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22:57, 21 июля 2023Мир

Белый дом назвал сроки начала обучения украинских летчиков управлению F-16

Белый дом: обучение украинских летчиков управлению F-16 начнется в ближайшие недели

Фото: Jonathan Oatis / Reuters

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Он заяви об этом, выступая в пятницу, 21 июля, на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Слова Салливана передает ТАСС.

Салливан рассказал, что программа обучения украинских летчиков готовилась нескольких недель. Он отметил, что обычно подготовка к пилотированию F-16 занимает очень длительное время, но Соединенные Штаты пытаются ускорить этот процесс.

Он подчеркнул, что на данный момент американские власти в сотрудничестве с коллегами в Нидерландах, Румынии, Дании, Норвегии и других странах работаем над тем, чтобы определить места для проведения обучения. «Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», — резюмировал помощник президента.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года.

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    Екатерина Подвигина
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