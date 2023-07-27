Сибирские «врата в ад» сняли с беспилотника

Прозванный «вратами в ад» Батагайский кратер в Якутии сняли с дрона

Термокарстовую впадину в Верхоянском районе Якутии, прозванную сибирскими вратами в ад, сняли с беспилотника. Об этом сообщает видеоагенство Ruptly.

Съемочная группа агентства сняла Батагайский кратер, названный по расположенному в десяти километрах от него поселку Батагай, 12 июля. На кадрах с дрона запечатлен испещренный ручьями и холмами кратер, края которого поросли молодыми деревьями.

Максимальная глубина Батагайского кратера достигает 100 метров, а длина составляет около километра. Считается, что причиной его появления стала массовая вырубка лесов в этом районе в 1960-1970-х годах.

Для ученых эта впадина является важнейшим источником информации об истории планеты, так как позволяет увидеть, каким было строение почвы сотни и даже тысячи лет назад.

В апреле 2022 года сообщалось, что в озере Берриесса, расположенном в долине Напа, штат Калифорния, образовалась 22-метровая воронка. Журналисты сразу же окрестили ее «вратами ада».

