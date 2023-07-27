Названа причина пожаров в Италии

Coldiretti: 60 процентов пожаров в Италии происходят из-за поджогов

Больше половины природных пожаров в Италии происходят из-за поджогов. Главную причину возгораний на территории страны назвала ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, передает Nova News.

На умышленные действия человека приходятся 60 процентов пожаров в Италии. Глобальное потепление также оказывает влияние, однако оно играет большую роль в распространении пламени, а не в его возникновении. Высокие температуры и отсутствие осадков иссушили почву, что увеличило риск пожаров в сельской местности в лесах.

Согласно подсчетам экспертов, на восстановление пострадавших от пожаров территорий уйдет не менее 15 лет. В пересчете на гектар ущерб от возгораний составляет более 10 тысяч евро. Эта сумма включает в себя ликвидацию огня, воссоздание экологии и перезапуск экономической деятельности.

Ранее стало известно, что аномальная жара, вызванная тепловым взрывом в Сахаре, привела к распространению лесных пожаров в ряде стран Южной Европы и Северной Африки. Новые очаги возгораний были зафиксированы в том числе в Италии, Португалии и Хорватии.