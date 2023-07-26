В Европе проявились последствия теплового взрыва в Сахаре

Guardian: лесные пожары из-за жары распространились в Португалии, Хорватии и Италии

Экстремальная жара, вызванная тепловым взрывом в Сахаре, привела к распространению лесных пожаров в ряде стран Южной Европы и Северной Африки. За последнее время новые очаги возгораний были зафиксированы в Португалии, Хорватии и Италии, а также в Тунисе, Алжире и Сирии, сообщает Guardian.

В Хорватии ветер был настолько сильным, что пожарные самолеты не смогли подлететь к эпицентрам возгораний. Накануне пожары распространились к югу от популярного у туристов города Дубровник. В то же время порывы ветра в некоторых областях не сбавляют оборотов, что может усложнить работы пожарных бригад. Последствия экстремальных погодных условий прочувствовали и жители соседней Черногории, где несколько человек пострадали от сильных порывов ветра в городах Улцинь и Петровац-на-Мору.

При этом в Италии бушуют не только лесные пожары, но и другие природные катаклизмы. Так, на севере страны жители Милана сообщили о проливных дождях и сильном граде. В то же время на юге страны сохраняется экстремальная жара — в городе Катания на востоке Сицилии температура воздуха прогрелась до 47,6 градуса Цельсия. За последние дни местные пожарные ликвидировали в общей сложности 1,4 тысячи очагов возгораний.

Самые масштабные очаги были зафиксированы в Алжире, где пожары охватили в общей сложности 15 провинций. Это привело к эвакуации более полутора тысяч человек. В результате экстремальных погодных условий значительным повреждениям подверглись прибрежные курорты, а лесные массивы превратились в «почерневшие пустоши».

В настоящее время аномально высокие температуры держатся в ряде регионов Алжира, где воздух прогрелся до 50 градусов Цельсия. В свою очередь, сильные ветры вынудили власти страны закрыть два пограничных пункта пропуска с соседним Тунисом на фоне мощных пожаров в северо-западном регионе Табарка.

Одними из главных причин стихийных бедствий стали природный феномен Эль-Ниньо, нагревший воды в экваториальной части Тихого океана, и антициклон «Харон». Ранее сообщалось, что экстремальная жара в обозримом будущем может поставить под угрозу всю туристическую отрасль Европы, которая оценивается более чем в два триллиона долларов. Сохранение аномальных температур в южных странах приведет к значительному оттоку туристов из региона и перераспределению турпотоков в пользу северных государств.