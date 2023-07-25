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14:48, 25 июля 2023Среда обитания

Экстремальная жара в Европе поставит под угрозу целую отрасль

Bloomberg: экстремальная жара может привести к «тектоническому сдвигу» для туриндустрии ЕС

Фото: Siegfried Modola / Getty Images

Экстремальная жара в южноевропейских странах может нанести значительный ущерб туристической отрасли Европы, суммарные доходы которой по итогам прошлого года составили 2,1 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Если темпы глобального потепления сохранятся или усилятся к 2050 году, основные туристические маршруты в Европе могут резко измениться. Так, при повышении средних температур в Средиземноморье климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском городе Марракеш. В этом плане Лондон станет больше похож на Барселону, а Стокгольм — на Будапешт. Все это приведет к «тектоническому сдвигу» для всей европейской индустрии путешествий.

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Если тенденция повышения средних температур в регионе сохранится в долгосрочной перспективе, это может привести к значительному оттоку туристов на фоне роста опасений по поводу безопасности. В то же время выгоду от перераспределения турпотоков могут извлечь страны Северной Европы, в которых частота экстремальных погодных явлений будет ниже, чем на юге.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в южноевропейских странах, спровоцированная тепловым взрывом в Сахаре, может привести к повышенному риску сердечных приступов у жителей ряда стран Европы, Северной Африки, Азии, а также США. Наибольшую угрозу для уязвимых групп населения будут представлять аномально высокие температуры в ночное время суток. При этом метеорологи предупредили о рисках усиления жары в Италии, Греции, Испании и ряде юго-восточных регионов Франции.

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    Анатолий Акулов
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