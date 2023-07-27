В Совфеде напомнили о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам

Клишас напомнил о Конституции после поправок о запрете юристам помогать призывникам

Говоря о поправке к закону «О воинской обязанности и военной службе», которая подразумевает запрет юристам помогать призывникам, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил о Конституции. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Согласно статье 48 Основного закона, каждому гражданину гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, напомнил сенатор.

«Думаю, нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции», — написал Клишас.

25 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении два закона, которые касаются изменения правил призыва на военную службы в России. Принятые документы предполагают увеличение верхней границы призывного возраста в России с 27 до 30 лет одномоментно, а также ведение электронной системы учета всех военнобязанных граждан.