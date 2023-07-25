В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

Госдума приняла закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новый вариант закона о военной службе, согласно которому предельный возраст призыва повышается с 27 до 30 лет. Это следует из данных, опубликованных на официальном портале нижней палаты парламента.

Нижняя планка призывного возраста сохранится, будет поднята лишь верхняя

Когда законопроект вносился на рассмотрение Думой, в нем содержалась формулировка о повышении и нижней планки возраста призыва на срочную службу — с 18 до 21 года. В такой же формулировке сама идея поправок была озвучена главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Однако, после обсуждения деталей документа, депутаты решили поднять лишь верхнюю границу возраста призыва.

Принятое решение глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно с 18 лет».

В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и президентом поправки вступят в силу в 2024 году

После прохождения всех законодательных инстанций ничего не поменяется, оба призыва 2023 года — весенний и осенний — пройдут по старым правилам. То есть, в армию пойдут молодые люди от 18 до 27 лет.

Это подтверждал депутат Картаполов. «Этот [2023] год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать», — объяснил депутат.

Действовать поправки начнут с 1 января 2024 года, то есть закон коснется тех, кто отправится служить в армию в рамках следующего весеннего призыва, который в России стартует ежегодно 1 апреля.

Изначально сообщалось, что повышение предельного призывного возраста будет проходить поэтапно, однако 25 июля стало известно, что поправки начнут действовать в полной мере.

Во время голосования 25 июля нижняя палата парламента отклонила поправку о поэтапном вступлении закона в силу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента также готова принять закон и причин для беспокойства из-за этого документа нет — срок службы в рядах Вооруженных Сил сохраняется и составляет один год. О том, что необходимости двухлетней службы в армии нет, говорил и Картаполов. «У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — считает парламентарий.

Кто может получить отсрочку от прохождения срочной службы Право на отсрочку от срочной службы в армии имеют следующие россияне: • студенты вуза и аспирантуры очной формы;

• айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;

• отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;

• воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;

• отцы-одиночки;

• состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;

• ухаживающие за немощными родственниками;

• опекуны престарелых родителей.

Принятый Госдумой пакет поправок регулирует и ряд других связанных с военной службой вопросов

Так, принятый документ дает российским срочникам право заключать контракт с Минобороны сроком от одного года, в том числе в период мобилизации или военного положения. Договор может быть подписан в том числе и для выполнения задач за рубежом. Контракт в условиях мобилизации срочники смогут заключить не ранее чем за один месяц до истечения времени срочной службы.

Одновременно с этим вводится важное ограничение для будущих срочников — со дня размещения электронной повестки в реестре этой категории граждан запрещается выезд за границу.

В Госдуме объяснили важность принятых поправок демографической ситуацией

По словам Картаполова, поднятие верхней планки призывного возраста необходимо для стабильного обеспечения числа военнослужащих. «Демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — заявил депутат.

147 000 человек призвали в весенний призыв 2023 года, напомнил Картаполов. По его словам, эту цифру планируется сохранить на том же уровне.

Кроме того, известно о планах Минобороны довести общую численность российской армии до полутора миллионов человек, из которых, по предложению Шойгу, число контрактников будет составлять 695 тысяч человек. Эти планы оборонного ведомства связаны со «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс».

Ранее доработке подвергся сам механизм призыва на воинскую службу

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно одобренному документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги». Новый тип оповещения призывников будет иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов.

Объясняя суть закона об электронных повестках, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что документ призван исправить бардак в военкоматах и сделать систему вручения повесток современной, эффективной и удобной для граждан.