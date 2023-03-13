В Госдуме ответили на вопрос о призывном возрасте срочников в 2023 году

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что призыв срочников в 2023 году пройдет без изменений

В 2023 году призыв на срочную службу в Российскую армию пройдет без изменений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, в случае принятия закона о повышении призывного возраста, проект которого внесли в нижнюю палату парламента 13 марта, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. «Этот [2023] год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать», — объяснил Картаполов, отвечая на вопрос агентства.

Депутат рассчитывает, что закон о повышении возраста призывников будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

Ранее стало известно о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, изменяющего правила призыва в армию. Его авторы предлагают поднять предельный возраст срочников с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно. С января 2024 года планируется перестать призывать 18-летних граждан, а с 1 января 2025 года призыву не будут подлежать 19-летние россияне. Согласно задумке депутатов, переходный период закончится в 2026 году, после чего в России установится окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.