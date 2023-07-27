Женщина украла у работодателя 100 миллионов рублей ради виртуального бойфренда

Сотрудница юрфирмы украла у компании больше 100 миллионов рублей ради мошенника

Жительница Великобритании украла у своего работодателя около миллиона фунтов стерлингов (116 миллионов рублей) и перевела их мошеннику с сайта знакомств. Об этом сообщает Liverpool Echo.

С 2014 года 60-летняя Манджит Сингх работала в юридической фирме. В 2019 году руководство поручило ей работать с делами и бухгалтерией компании, переводить средства и осуществлять платежи третьим сторонам. Но 6 октября 2021 года владелец фирмы обнаружил, что на счету вместо ожидаемых 800 тысяч фунтов стерлингов (93 миллионов рублей) осталось всего 40 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей).

Сотрудница юрфирмы признала, что совершила ошибку в переводе крупной суммы, который планировала сделать со своего счета, и пообещала вернуть деньги, так как у нее было два миллиона фунтов стерлингов (232,8 миллиона рублей) на счету в малайзийском банке. Деньги в итоге не поступили на счет, руководитель женщины позвонил в полицию.

Оказалось, что Сингх начала общаться с мужчиной на сайте знакомств. Она созванивалась с возлюбленным до пяти раз в день и видела его всего один или два раза во время разговора по FaceTime. Женщина перевела похищенные средства на банковский счет своего виртуального бойфренда. Она утверждала, что возлюбленный обещал вернуть все деньги.

Суд признал Сингх виновной в восьми эпизодах мошенничества за злоупотребление должностным положением и приговорил ее к двум годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Шрея Датта, жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, влюбилась в мошенника, перевела крупную денежную сумму по его совету и лишилась всех сбережений. Она считает, что попалась на удочку афериста, потому что отчаянно нуждалась в партнере, а также верила в то, что сможет обеспечить себе счастливое будущее, заработав состояние.

