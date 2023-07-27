Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:24, 27 июля 2023Из жизни

Женщина украла у работодателя 100 миллионов рублей ради виртуального бойфренда

Сотрудница юрфирмы украла у компании больше 100 миллионов рублей ради мошенника

Фото: Janusz Pienkowski / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании украла у своего работодателя около миллиона фунтов стерлингов (116 миллионов рублей) и перевела их мошеннику с сайта знакомств. Об этом сообщает Liverpool Echo.

С 2014 года 60-летняя Манджит Сингх работала в юридической фирме. В 2019 году руководство поручило ей работать с делами и бухгалтерией компании, переводить средства и осуществлять платежи третьим сторонам. Но 6 октября 2021 года владелец фирмы обнаружил, что на счету вместо ожидаемых 800 тысяч фунтов стерлингов (93 миллионов рублей) осталось всего 40 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Деньги вперед Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Деньги впередРоссиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
24 апреля 2018
Без окон, без дверей Подмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
Без окон, без дверейПодмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
7 июня 2018

Сотрудница юрфирмы признала, что совершила ошибку в переводе крупной суммы, который планировала сделать со своего счета, и пообещала вернуть деньги, так как у нее было два миллиона фунтов стерлингов (232,8 миллиона рублей) на счету в малайзийском банке. Деньги в итоге не поступили на счет, руководитель женщины позвонил в полицию.

Оказалось, что Сингх начала общаться с мужчиной на сайте знакомств. Она созванивалась с возлюбленным до пяти раз в день и видела его всего один или два раза во время разговора по FaceTime. Женщина перевела похищенные средства на банковский счет своего виртуального бойфренда. Она утверждала, что возлюбленный обещал вернуть все деньги.

Суд признал Сингх виновной в восьми эпизодах мошенничества за злоупотребление должностным положением и приговорил ее к двум годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Шрея Датта, жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, влюбилась в мошенника, перевела крупную денежную сумму по его совету и лишилась всех сбережений. Она считает, что попалась на удочку афериста, потому что отчаянно нуждалась в партнере, а также верила в то, что сможет обеспечить себе счастливое будущее, заработав состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали о провоевавшем на СВО девять месяцев без зарплаты бойце

    В российском городе 17 человек отравились едой из суши-бара

    Самбурскую сравнили с Ириной Шейк на новых фото

    Отзыв лицензии у Киви банка опровергли

    Поклонники заподозрили певицу Монеточку в новой беременности

    Бегущий по улице российского города табун лошадей сняли на видео

    Женщина украла у работодателя 100 миллионов рублей ради виртуального бойфренда

    Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

    Бузова поделилась впечатлениями от съемок популярного шоу на ТНТ

    Минобороны США выбрало двигатель начала третьей мировой войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости