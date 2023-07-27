Медведчук: Украина сможет все преодолеть, объединившись с Россией и Белоруссией

Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России. Такое мнение в своей статье высказал в колонке для проекта «Другая Украина» украинский политик Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что история позволяет сделать вывод о том, что «как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания».

«Все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории», — заключил он, отметив, что хотя в настоящий момент подобное развитие событий маловероятно, альтернативного пути, по его мнению, не существует.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует стать «международным производителем наркотиков», поскольку его, торгующего призрачным поражением России, начинают воспринимать как убыточный проект.