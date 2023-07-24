Медведчук: Зеленский намерен стать «международным производителем наркотиков»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует стать «международным производителем наркотиков», поскольку его, торгующего призрачным поражением России, начинают воспринимать как убыточный проект. Такое мнение выразил украинский политик Виктор Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина».

По его словам, глава государства не справляется с ролью военного стратега, поэтому он решил заняться легализацией наркотиков. «У Зеленского не получилось стать президентом мира для Украины, не получилось принести военную победу НАТО, остается, как пел Владимир Высоцкий, "уколоться и забыться". Сегодня он примеряет на себя корону короля наркотиков», — пишет политик.

Он напомнил, что президент призывал легализовать лекарства на основе каннабиса, подчеркивая, что само их производство должно располагаться на Украине. «Этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. И, к сожалению, стратегическое решение по нему на таком же высшем уровне уже принято» — добавил Медведчук.

В конце июня Зеленский вновь заявил о необходимости легализовать лекарства на основе каннабиса. Он пояснил, что это поможет украинцам пережить стресс, вызванный текущим конфликтом. Перед этим, по словам президента, нужно провести соответствующие научные исследования.