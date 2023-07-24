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21:18, 24 июля 2023Россия

Зеленского уличили в желании стать «международным производителем наркотиков»

Медведчук: Зеленский намерен стать «международным производителем наркотиков»
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует стать «международным производителем наркотиков», поскольку его, торгующего призрачным поражением России, начинают воспринимать как убыточный проект. Такое мнение выразил украинский политик Виктор Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина».

По его словам, глава государства не справляется с ролью военного стратега, поэтому он решил заняться легализацией наркотиков. «У Зеленского не получилось стать президентом мира для Украины, не получилось принести военную победу НАТО, остается, как пел Владимир Высоцкий, "уколоться и забыться". Сегодня он примеряет на себя корону короля наркотиков», — пишет политик.

Он напомнил, что президент призывал легализовать лекарства на основе каннабиса, подчеркивая, что само их производство должно располагаться на Украине. «Этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. И, к сожалению, стратегическое решение по нему на таком же высшем уровне уже принято» — добавил Медведчук.

В конце июня Зеленский вновь заявил о необходимости легализовать лекарства на основе каннабиса. Он пояснил, что это поможет украинцам пережить стресс, вызванный текущим конфликтом. Перед этим, по словам президента, нужно провести соответствующие научные исследования.

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    Марина Совина
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