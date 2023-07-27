«Север-Пресс»: раскрыта тайна древнего могильника в Приуралье

Ямальские ученые раскрыли тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в Приуралье. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».

«Особое внимание заслужило погребение, которому присвоен номер 11. Это своего рода перезахоронение, дозахоронение», — рассказал руководитель раскопок, научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.

Он объяснил, что найденное захоронение сильно отличалось от взрослых и детских могил по длине и по ширине. По предположению специалиста, в X-XII веке древние люди могли случайно наткнуться на останки умершего и решили его похоронить — они пришли на могильник, выкопали яму и положили в нее кости, завернутые в меховой конверт.

Гусев подчеркнул, что впервые столкнулся с подобным захоронением, и назвал эту находку уникальной.

Экспедиция стартовала в середине июня — ученые месяц исследовали раскоп площадью 80 квадратных метров. За это время им удалось обнаружить четыре детских и пять взрослых погребений. На раскопках было найдено множество артефактов — височные кольца из серебра, фрагменты керамических сосудов, бронзовых изделий и украшений. Находки изучают специалисты Ямала, Екатеринбурга и Тюмени.

Урочище Нюрымпосллор представляет собой большой полуостров, на сегодняшний день на его территории найдено пять разновременных могильников. В 2021 году во время исследования «Нюрымпосллор 2» было обнаружено шесть захоронений XVI-XVII веков. Все они содержали следы странного обряда погребения — захороненные взрослые люди находились в необычных позах.