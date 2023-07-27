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14:27, 27 июля 2023Экономика

«Лента» захотела купить уральскую сеть дискаунтеров

«Ъ»: «Лента» может купить две тысячи магазинов уральской сети «Монетка»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сеть гипермаркетов «Лента» может купить уральскую сеть «Монетка», в управлении которой находится две тысячи дискаунтеров в Екатеринбурге, Перми и других городах. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Основанная в 2001 году «Монетка», чья рентабельность выше, чем у ряда федеральных игроков рынка, может в случае успешного завершения сделки продолжить работать под тем же брендом. По данным журналистов, ее название могут получить и магазины уральской сети «Семья», которую «Лента», четвертый среди крупнейших российских ретейлеров по выручке, приобрела два года назад при выходе на рынок региона.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость «Монетки» может составить до 100 миллиардов рублей. Также он не исключил, что покупка обойдется «Ленте» в 60-70 миллиардов.

Ранее сообщалось, что крупные продуктовые сети в 2022 году решили развиваться за счет торговых точек для небогатых граждан, а именно дискаунтеров и магазинов у дома. «Магнит» активно вкладывается в заведения такого формата «Моя цена», X5 Group развивает сеть жестких дискаунтеров «Чижик». В «Ленте» также обещали делать упор на развитие магазинов «у дома».

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    Дмитрий Воронин
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