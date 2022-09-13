Продуктовые сети увидели перспективу в «магазинах для бедных»

«Ъ»: крупные продуктовые сети решили развиваться за счет дискаунтеров и магазинов у дома

Из-за кризиса крупнейшие продавцы продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) стали расширяться гораздо медленнее — за первые полгода 2022-го их торговые площади выросли на 13,5 процента меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. Во втором полугодии продуктовые сети решили развиваться за счет дискаунтеров, которые также называют «магазинами для бедных», и магазинов у дома.

Увеличение торговых площадей 200 крупнейших ретейлеров по итогам января-июня составило более одного миллиона квадратных метров. Также снизился вклад в открытие магазинов десяти крупнейших игроков. На них пришлось 69,5 процента прироста против 72,3 процента годом ранее. При этом доля дискаунтеров в структуре новых открытий за год уже повысилась с 60,1 до 60,9 процента, магазинов у дома — с 11,5 до 11,8 процента. Супермаркеты, напротив, стали играть меньшую роль — теперь на них приходится 10,1 процента вместо 10,5 процента, на гипермаркеты — 17,1 процента вместо 17,9 процента.

Сети решили меньше инвестировать в новые открытия и обновления магазинов из-за неопределенности и резкого повышения стоимости торгового оборудования, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако в ближайшее время эксперт видит перспективу новой фазы роста рынка.

Представили «Магнита» рассказали «Ъ», что теперь сконцентрируются на развитии в первую очередь своего основного формата — магазинов «у дома». С начала года было открыто около 560 таких точек и еще несколько сотен запустят до конца года. Компания также активно вкладывается в открытие новых дискаунтеров «Моя цена» — сейчас их около 400, а к концу года будет 500–600 объектов по всей России. X5 Group намерена открывать больше магазинов «у дома» «Пятерочка» и жестких дискаунтеров «Чижик». Развитие последних решили ускорить и запустить 400 точек вместо ранее планировавшихся 300.

В «Ленте» также обещают делать упор на развитие магазинов «у дома», а также развивать операционную модель гипермаркетов и супермаркетов. Группа компаний «О`Кей» заявила, что ускоряет развитие формата дискаунтеров «Да!». По словам консультанта JosDeVries The Retail Company Ирины Болотовой, в текущих условиях магазины формата «у дома» и дискаунтеры лучше отвечают растущим запросам потребителей на экономию денег и времени при покупке товаров первой необходимости.