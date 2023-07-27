В Москве взлетели продажи элитного жилья

Продажи элитных квартир в Москве выросли на 32 процента на фоне падения курса рубля

Во втором квартале 2023 года на фоне падения курса рубля в Москве резко взлетели продажи элитного жилья. Относительно первого квартала динамика достигла 32 процента. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании Intermark Real Estate.

По данным компании, в июне в столице продали 77 квартир и апартаментов. Показатель оказался рекордным. При этом за второй квартал в Москве заключили 200 сделок — на 32 процента больше, чем в первом квартале.

«Оживление на рынке элитных новостроек во втором квартале этого года обусловлено ростом курса валют. Во многом в этом году элитные новостройки стали более привлекательны для покупателей из-за того, что рублевые цены предложения с прошлого лета практически не претерпели существенных изменений, в то время как курс рубля к доллару ослаб в полтора раза», — объяснили в компании.

Ранее в NF Group пришли к выводу, что предложение высокобюджетных квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года. Во втором квартале 2023 года объем предложения премиальных новостроек составил 5,9 тысячи лотов. Количество лотов бизнес-класса в продаже достигло 20,6 тысячи.