Стало известно о состоянии раненного на Украине американского экс-морпеха Рида

CNN: освобожденный в обмен на Ярошенко американец Рид быстро выздоравливает

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейского и получивший ранение в боях на Украине, быстро выздоравливает. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Риду.

Источник рассказал о состоянии здоровья отсидевшего в РФ экс-морпеха. Рид «быстро выздоравливает и надеется скоро вернуться домой», отметил он. На данный момент американец получает медицинскую помощь в Германии, куда его эвакуировали неправительственные организации MediCare Hubs Kyiv (Германия) и FRIDA Ukraine (Израиль).

Ранее стало известно, что Тревор Рид, приехавший в Россию учиться, в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве в августе 2019 года.

27 апреля 2022 года Рида освободили и обменяли на Константина Ярошенко, который был обвинен в США в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.