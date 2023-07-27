Илона Маска заметили в роскошном отеле с бывшей возлюбленной

Daily Mail: Илона Маска заметили в итальянском отеле с певицей Граймс

Американского предпринимателя Илона Маска заметили с канадской певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) в одном отеле в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшие возлюбленные в одно время отдыхали в роскошном отеле в городе Портофино. Во вторник, 25 июля, Граймс заметили гуляющей по территории отеля с их общим сыном по имени X AE A-XII. Маск в это время находился в ресторане отеля с 17-летним сыном Саксоном всего в нескольких метрах от них. Неизвестно, проводили ли Маск и Граймс время вместе.

Бывшая пара начала встречаться в 2018 году, но через три года объявила о расставании. «Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — заявил Маск в интервью в сентябре 2021 года. Он отметил, что причиной разрыва стала частая разлука пары из-за работы.

У певицы и миллиардера есть два общих ребенка. В 2020 году Граймс родила от предпринимателя сына по имени X AE A-XII. Позднее на свет появилась совместная дочь пары Экза Дарк Сайдириэль Маск (сокращенное имя — Y), рожденная суррогатной матерью.

Ранее издание Business Insider заподозрило Илона Маска в отказе от женщин в связи с плотным рабочим графиком. Отмечается, что миллиардер прекратил общение с актрисой Наташей Бассетт, в июле 2022 года, после чего не появлялось никакой информации о его последующих романтических отношениях.

