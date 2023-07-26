Маска заподозрили в отказе от женщин
Американский предприниматель Илон Маск уже больше года не появляется на публичных мероприятиях со своими спутницами, подчеркивает Business Insider (BI). Издание заподозрило миллиардера в отказе от женщин в связи с плотным рабочим графиком.
«Неясно, с кем встречается Илон Маск по состоянию на июль 2023 года», — пишет издание.
Отмечается, что Маск прекратил общение со своей последней возлюбленной, актрисой Наташей Бассетт, в июле 2022 года, после чего не появлялось никакой информации о его последующих романтических отношениях. Business Insider считает, что это может быть связано напряженным рабочим графиком бизнесмена из-за покупки Twitter, а также создания новой компании xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.
Ранее Маск пообещал, что социальная сеть Twitter станет самым ценным брендом в мире.