Маск пообещал сделать Twitter самым ценным брендом в мире

Илон Маск пообещал, что обновленный Twitter станет самым ценным брендом в мире

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что социальная сеть Twitter станет самым ценным брендом в мире. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге.

«X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова», — подчеркнул предприниматель.

О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Социальная сеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. По словам бизнесмена, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании Маск сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Также предприниматель объявил о начале монетизации контента в социальной сети. Бизнесмен также пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.