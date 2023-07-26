Маск пообещал сделать Twitter самым ценным брендом в мире
Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что социальная сеть Twitter станет самым ценным брендом в мире. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге.
«X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова», — подчеркнул предприниматель.
О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Социальная сеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. По словам бизнесмена, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании Маск сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Также предприниматель объявил о начале монетизации контента в социальной сети. Бизнесмен также пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.