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02:25, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Маск пообещал сделать Twitter самым ценным брендом в мире

Илон Маск пообещал, что обновленный Twitter станет самым ценным брендом в мире
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что социальная сеть Twitter станет самым ценным брендом в мире. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге.

«X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова», — подчеркнул предприниматель.

О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Социальная сеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. По словам бизнесмена, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании Маск сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Также предприниматель объявил о начале монетизации контента в социальной сети. Бизнесмен также пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.

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    Марина Совина
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