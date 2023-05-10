Маск пообещал добавить в Twitter видео- и аудиозвонки

Маск: Twitter добавит функцию видео- и аудиозвонков и шифрование личных сообщений

В скором времени в социальной сети Twitter появится функция видео- и аудиозвонков. Об этом заявил предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск, поделившись новостью в своем аккаунте.

Маск пообещал, что голосовые и видеочаты будут доступны для всех, кто зарегистрирован на платформе. «Вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — отметил бизнесмен.

Также владелец соцсети заявил, что в среду будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений. Релиз зашифрованных сообщений Direct Message V1.0 должен состояться уже 10 мая.

Ранее Илон Маск прокомментировал заявление американского телеведущего Такера Карлсона, который анонсировал запуск своего шоу в Twitter и опроверг подписание соглашения с ним о запуске проекта.

Ранее уволившийся с Fox News Карлсон анонсировал запуск своего шоу в соцсети Маска. По его словам, эта платформа является одной из немногих, где допускается свобода слова.

Критиковавший во время эфира американские власти ведущий покинул Fox News 24 апреля. Причины решения не раскрывались.