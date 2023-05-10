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06:58, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Маск ответил на слова экс-ведущего Fox News Карлсона о шоу в Twitter

Маск опроверг подписание соглашения с телеведущим Карлсоном о запуске шоу в Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление американского телеведущего Такера Карлсона, который анонсировал запуск своего шоу в Twitter. Об этом бизнесмен написал в социальной сети.

Маск ответил на слова экс-ведущего Fox News Карлсона о шоу в Twitter и опроверг подписание соглашения с ним о запуске проекта. «Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента», — отметил он.

Предприниматель добавил, что в отличие от телеэфира Такер рискует встретиться с критикой и опровержениями со стороны пользователей социальной сети. При этом заблуждение людей повлечет за собой последствиям в рамках правил Twitter.

Ранее уволившийся с Fox News Такер Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter. По его словам, эта социальная сеть является одной из немногих, где допускается свобода слова.

Критиковавший во время эфира американские власти Карлсон покинул Fox News 24 апреля. Причины решения не раскрывались.

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Марина Совина
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