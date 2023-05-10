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02:52, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Уволившийся с Fox News Такер Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter

Уволившийся с Fox News ведущий Такер Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Кадр: @TuckerCarlson

Американский телеведущий Такер Карлсон после увольнения с канала Fox News анонсировал запуск своего шоу в Twitter. Его видеообращение опубликовано в той же соцсети.

«Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет», — рассказал журналист.

Карлсон также пояснил выбор именно этой социальной сети. По его словам, она остается одной из немногих, где допускается свобода слова. Ведущий сообщил, что вместе с шоу планирует запустить «некоторые другие вещи», не раскрывая, о чем идет речь.

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись.

Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

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Марина Совина
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