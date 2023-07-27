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04:55, 27 июля 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

NYT сообщила о начале главной фазы контрнаступления ВСУ и переброске сил для удара
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали главную фазу контрнаступления, они определили направление и начали переброску сил для удара. Об этом сообщает западное издание New York Times (NYT).

В материале отмечается, что украинское командование сообщило США о том, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области.

По информации источников Пентагона, ВСУ стягивают туда силы, которые ранее не были задействованы и оставались в резерве специально для контрнаступления.

Выступая на условиях анонимности, представители Белого дома и Пентагона заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью, и что украинские официальные лица сказали им, что новая операция, в случае успеха, продлится до трех недель.

«Это большое испытание», — сказал один высокопоставленный чиновник.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, скоро станет ясно, позволит ли атака ВСУ изменить текущую динамику.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану, который помогали составить западные союзники, в том числе Лондон и Вашингтон.

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    Марина Совина
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