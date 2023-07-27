Подполье раскрыло данные об ударах ВС РФ по расположению наемников в Николаеве

Четыре места расположения иностранных наемников были уничтожены на Украине

Как минимум четыре места расположения иностранных наемников на Украине были уничтожены, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья.

Подполье раскрыло дополнительные данные о результатах российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту, нанесенные 19-20 июля по объектам на южном побережье Украины. Как указал источник, ракета прилетела в Коблево, который находится на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым.

«Туда с началом специальной военной операции (СВО) заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины», — указал он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление.