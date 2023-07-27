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04:33, 27 июля 2023Бывший СССР

Подполье раскрыло данные об ударах ВС РФ по расположению наемников в Николаеве

Четыре места расположения иностранных наемников были уничтожены на Украине

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

Как минимум четыре места расположения иностранных наемников на Украине были уничтожены, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья.

Подполье раскрыло дополнительные данные о результатах российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту, нанесенные 19-20 июля по объектам на южном побережье Украины. Как указал источник, ракета прилетела в Коблево, который находится на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым.

«Туда с началом специальной военной операции (СВО) заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины», — указал он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление.

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    Марина Совина
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