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08:15, 25 июля 2023Бывший СССР

Марочко сообщил о стягивании резервов ВСУ на купянское направление

Марочко заявил, что ВСУ стягивает резервы техники и бойцов на купянское направление

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что переброска войск ведется через Харьков и Чугуев. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. В пехоте замечены иностранные наемники.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ срочно перебрасывают резервы под Купянск для стабилизации ситуации в районе города. «В составе прибывших подразделений отмечаются как хорошо обученные военнослужащие, так и неопытные из числа свежемобилизованных граждан Украины», — указал он.

23 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. По его словам, украинская сторона продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовит резервы для новой фазы контрнаступления и проводит разминирование полей.

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    Марина Совина
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